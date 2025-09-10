Рязанцы отметили 70-летний юбилей семейной жизни
Александр Назарович и Валентина Ивановна Давыдкины отметили 70 лет совместной жизни. Отмечается, что пара познакомилась в 1955 году на танцах. «Александр Назарович — моряк, ветеран Великой Отечественной войны. Валентина Ивановна недавно окончила школу. С тех пор всегда рядом. Вместе работали в соседних цехах на Рязанском радиозаводе, гуляли по Лесопарку, отдыхали в походах и на море», — подписал Малков.
Рязанцы отметили 70-летний юбилей семейной жизни. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.
Александр Назарович и Валентина Ивановна Давыдкины отметили 70 лет совместной жизни. Отмечается, что пара познакомилась в 1955 году на танцах.
«Александр Назарович — моряк, ветеран Великой Отечественной войны. Валентина Ивановна недавно окончила школу. С тех пор всегда рядом. Вместе работали в соседних цехах на Рязанском радиозаводе, гуляли по Лесопарку, отдыхали в походах и на море», — подписал Малков.