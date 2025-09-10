Рязань
Рязанцев пригласили на бесплатные концерты скрипача-виртуоза

Рязанцев пригласили на бесплатные концерты скрипача Давита Агиняна. Приезд скрипача в область организовало региональное отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» под руководством Григория Парсентьева.

Давит Агинян — скрипач-виртуоз, которые выступал в России и в Европе. Он дал более пятисот благотворительных концертов в России, является лауреатом премий и номинаций. С начала СВО начал проводить благотворительные концерты под девизом «Мы едины». Именно на эту программу пригласили горожан.

Агитационные концерты партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» уже прошли в Скопине, Желтухино, Сасове, Рыбном, Полянах, Мурмине, Спас-Клепиках, Туме и Молькине.

Последний агитационный концерт пройдет 11 сентября (18:00) в касимовском Пионерском парке. Григорий Парсентьев призвал местных жителей посетить мероприятие.

Кроме того, скрипач Давит Агинян проведет благотворительные концерты, на которых собранные средства пойдут на нужны СВО.

10 сентября (18:30) Агинян выступит в музее молодежного движения, 12 сентября (17:00) в библиотеке имени Есенина.

Благотворительные концерты с программой «Мы едины» уже прошли в Фонде Доброволец, Автотранспортном техникуме имени Живаго и в центре активной молодежи и детей «Лучезарный».

Возрастное ограничение: 12+.

Оплата размещения агитационных материалов производится из средств специального избирательного счета № 40704810753710000004 в РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8606 ПАО СБЕРБАНК К/сч. № 30101810500000000614 БИК 046126614 Избирательного объединения «Региональное отделение Социалистической политической партии „СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ“ в Рязанской области».