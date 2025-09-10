Россияне зафиксировали сбои в Telegram
В России за последний час зарегистрировано более 1,2 тысячи жалоб на работу мессенджера Telegram, согласно данным детектора сбоев в интернете Downdetector. Наибольшее количество обращений поступило от пользователей из Санкт-Петербурга, Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Московской и Волгоградской областей. Почти половина жалоб связана с проблемами в мобильном приложении, в то время как около трети пользователей сообщают о сбоях в системе оповещений. Также зафиксированы случаи некорректной работы мессенджера в браузере. Пользователи выражают недовольство и надеются на скорейшее устранение неполадок.
