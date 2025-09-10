Рязань
Россиянам рассказали о подорожании макарон в ближайшее время
Независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов в беседе с Life.ru предупредил о возможном подорожании макарон в России до конца сентября на 15%. По его словам, цены на макаронные изделия уже выросли и могут подняться ещё максимум на 15% к концу месяца. Эксперт считает, что к ноябрю ритейлеры начнут делать скидки, поскольку потребительский интерес переключится на товары, связанные с праздниками. Макароны долго сохраняются, поэтому люди будут покупать их про запас во время акций.

К концу сентября ожидается подорожание макаронных изделий на 10-15%. Независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов в интервью Life.ru объяснил, что это связано с несколькими факторами, включая рост цен на зерно и общую экономическую ситуацию на рынке.

Анфиногенов отметил, что подорожание макарон — это часть более широкой тенденции, характерной для многих продовольственных товаров в начале осени. Это время подготовки к предновогоднему периоду, когда ритейлеры стремятся привлечь покупателей акциями и скидками.

«Цены на макаронные изделия, как и на другие продукты, действительно увеличились. Я прогнозирую, что до конца месяца они вырастут еще максимум на 15%", — заявил эксперт.

Он также добавил, что к ноябрю, с началом предновогодней кампании, ритейлеры начнут предлагать скидки на макароны, так как внимание потребителей переключится на более праздничные продукты. «Макаронные изделия — это продукт длительного хранения, поэтому люди будут покупать их впрок по акционным ценам», — пояснил Анфиногенов.

Эксперт считает, что в новогодний период цены на макароны могут вернуться к летним уровням благодаря акциям и скидкам, если не произойдут неожиданные изменения на рынке.