Россиянам назвали способы сократить симптомы депрессии почти на 70%
Россиянам назвали способы сократить симптомы депрессии почти на 70%. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на журнал Translational Psychiatry (TransPsy).

Ученые из Университета штата Огайо выяснили, что строгая низкоуглеводная диета, известная как кето-диета, может положительно повлиять на состояние молодых пациентов.

В эксперименте приняли участие 16 студентов с диагностированным депрессивным расстройством, которые уже получали медикаментозное или психотерапевтическое лечение. После перехода на кето-диету у них наблюдалось улучшение психического здоровья и общего самочувствия. Кроме того, участники показали лучшие результаты в тестах на память, концентрацию и скорость обработки информации при низком потреблении углеводов.

Такой тип питания подразумевает практически полное исключение углеводов из рациона (фруктов, овощей, круп и сладостей), сохраняя умеренное количество белка. Основу питания составляют полезные жиры, такие как яйца, мясо, рыба, авокадо, орехи, оливковое и кокосовое масло. Углеводы получают в основном из овощей с низким содержанием крахмала.

Фото: Шедеврум.