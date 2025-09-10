Россиянам назвали несочетающиеся между собой препараты. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на фармаколога Александра Быкова.
По его словам, привычные лекарства могут взаимодействовать, ухудшая терапевтический эффект или усиливая побочные реакции. Неправильное сочетание препаратов опасно и может привести к серьезным последствиям, таким как желудочные кровотечения, чрезмерная сонливость и проблемы с сердцем.
Специалист назвал наиболее опасные комбинации:
Аспирин и нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен, диклофенак, кетопрофен). Оба вида медикаментов раздражают слизистую оболочку желудка, увеличивая риск кровотечений, особенно у пожилых и людей с гастритом или язвой.
Антигистаминные и порошки от простуды. Противоаллергические средства первого поколения угнетают ЦНС, а порошки от простуды усиливают этот эффект, вызывая заторможенность и нарушение координации. Вождение после приема этой комбинации крайне опасно.
Препараты кальция и средства от запоров. Кальций и закрепляющие средства снижают моторику кишечника, что может привести к запору или кишечной непроходимости, особенно у пожилых людей.
Сердечные гликозиды (дигоксин) и мочегонные препараты (фуросемид, гидрохлортиазид). Мочегонные выводят калий, который необходим для работы сердечных гликозидов. Гипокалиемия делает гликозиды токсичными, увеличивая риск аритмий и остановки сердца. Рекомендуется принимать препараты с интервалом 2-4 часа, но лучше проконсультироваться с врачом.