Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
2 103
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 334
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 958
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 527
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Россиянам назвали несочетающиеся между собой препараты
По его словам, привычные лекарства могут взаимодействовать, ухудшая терапевтический эффект или усиливая побочные реакции. Неправильное сочетание препаратов опасно и может привести к серьезным последствиям, таким как желудочные кровотечения, чрезмерная сонливость и проблемы с сердцем. Специалист назвал наиболее опасные комбинации: аспирин и нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен, диклофенак, кетопрофен); антигистаминные и порошки от простуды; препараты кальция и средства от запоров; сердечные гликозиды (дигоксин) и мочегонные препараты (фуросемид, гидрохлортиазид).

