Россиянам назвали несочетающиеся между собой препараты

По его словам, привычные лекарства могут взаимодействовать, ухудшая терапевтический эффект или усиливая побочные реакции. Неправильное сочетание препаратов опасно и может привести к серьезным последствиям, таким как желудочные кровотечения, чрезмерная сонливость и проблемы с сердцем. Специалист назвал наиболее опасные комбинации: аспирин и нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен, диклофенак, кетопрофен); антигистаминные и порошки от простуды; препараты кальция и средства от запоров; сердечные гликозиды (дигоксин) и мочегонные препараты (фуросемид, гидрохлортиазид).

Россиянам назвали несочетающиеся между собой препараты. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на фармаколога Александра Быкова.

