Двое мужчин по очереди ограбили супермаркет в Рязани, один уснул у кассы
Инцидент произошел в супермаркете на улице Качевской. 51-летний неработающий рязанец после застолья в кафе вышел прогуляться. Вскоре он захотел еще выпить. Мужчина отжал дверь супермаркета, зашел в торговый зал и, расположившись за кассой, стал выпивать подвернувшееся спиртное. Затем прилег у кассы и уснул. Мимо этого же супермаркета проходил 33-летний житель Мордовии, который приехал в Рязань на заработки. Он заметил приоткрытую входную дверь магазина и спящего у кассы незнакомца. Приезжий подумал, что если совершить кражу, то вся вина ляжет на рязанца.

Двое мужчин по очереди ограбили супермаркет в Рязани, один уснул у кассы. Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Инцидент произошел в супермаркете на улице Качевской. По предварительной информации полиции, 51-летний неработающий рязанец после застолья в кафе вышел прогуляться. Вскоре он захотел еще выпить.

Мужчина отжал дверь супермаркета, зашел в торговый зал и, расположившись за кассой, стал выпивать подвернувшееся спиртное. Затем прилег у кассы и уснул.

Мимо этого же супермаркета проходил 33-летний житель Мордовии, который приехал в Рязань на заработки. Он заметил приоткрытую входную дверь магазина и спящего у кассы незнакомца.

Приезжий подумал, что если совершить кражу, то вся вина ляжет на рязанца. Злоумышленник украл алкоголь, колбасные изделия, мороженное.

51-летний рязанец через время проснулся и отправился домой, где его задержали.

Также полицейские разыскали жителя Мордовии. Он с приятелем выпивал в съемной квартире на улице Качевской. Общая сумма причиненного ущерба составила 30 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.