За выходные инспекторы ГАИ остановили 10 пьяных рязанцев за рулем
Пятеро нарушителей отказались пройти алкотест, на них составлены соответствующие административные материалы. Еще 16 человек сели за руль без водительского удостоверения.
