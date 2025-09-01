За неделю в травмпункт рязанской БСМП попали попали более 500 человек
За неделю в травмпункт рязанской БСМП попали попали более 500 человек. Об этом сообщила пресс-служба медцчреждения.
С 25 по 31 августа врачи оказали помощь 549 пациентам. Среди них 102 человека обратились за помощью с переломами, 197 — с ушибами, у 107 диагностировали растяжения, 106 получили ранения.
Рязанцам напомнили, что амбулаторно-травматологический центр больницы работает круглосуточно без праздников и выходных.
