Врачи рязанской ОКБ спасли мужчину с инсультом
Врачи рязанской ОКБ спасли мужчину с инсультом. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.
62-летний гражданин почувствовал внезапную слабость в правой ноге, которая продолжала нарастать, головную боль и трудности при движении рукой. Супруга заподозрила возможный инсульт и вызвала скорую.
В больнице диагноз подтвердился. Медики провели экстренную операцию для восстановления кровотока в пораженном участке мозга. После реабилитации функциональность конечностей восстановилась, пациент вернулся к обычной жизни без ограничений.