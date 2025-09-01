Врач рассказал о влиянии яблок на уровень холестерина

Врач рассказал о влиянии яблок на уровень холестерина. Об этом пишет издание HuffPost со ссылкой на профессора сердечно-сосудистой медицины Тима Чико.

По его словам, некоторые исследования показывают способность фрукта снижать на 4% уровень «плохого» холестерина, который называют липопротеинами низкой плотности (ЛПНП). При избытке ЛПНП оседают на стенках кровеносных сосудов, что может привести к образованию бляшек.

Однако эксперт подчеркнул, что положительное влияние яблок на уровень холестерина значительно уступает действию статинов и других лекарственных препаратов. Их потребление не поможет предотвратить предотвратить сердечно-сосудистые заболевания или инсульт. Большой пользы от плодов ждать не следует.