Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
Вчера 16:40
2 643
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
3 622
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
1 184
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 988
Врач рассказал о влиянии яблок на уровень холестерина
Врач рассказал о влиянии яблок на уровень холестерина. Об этом пишет издание HuffPost со ссылкой на профессора сердечно-сосудистой медицины Тима Чико.

По его словам, некоторые исследования показывают способность фрукта снижать на 4% уровень «плохого» холестерина, который называют липопротеинами низкой плотности (ЛПНП). При избытке ЛПНП оседают на стенках кровеносных сосудов, что может привести к образованию бляшек.

Однако эксперт подчеркнул, что положительное влияние яблок на уровень холестерина значительно уступает действию статинов и других лекарственных препаратов. Их потребление не поможет предотвратить предотвратить сердечно-сосудистые заболевания или инсульт. Большой пользы от плодов ждать не следует.