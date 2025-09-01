Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 01
26°
Втр, 02
16°
Срд, 03
19°
ЦБ USD 80.43 0.1 02/09
ЦБ EUR 94.38 0.33 02/09
Нал. USD 80.15 / 80.99 01/09 18:30
Нал. EUR 93.95 / 95.18 01/09 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
Вчера 16:40
2 642
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
3 621
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
1 184
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 988
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Ульяновской области на школьной линейке умерла девочка
В понедельник, 1 сентября, в посёлке Октябрьский произошла трагедия во время проведения школьной линейки, посвящённой Дню знаний. Об этом сообщила «Комсомольская правда». Ученица местной школы потеряла сознание. Очевидцы сообщают, что девочке сразу оказали первую помощь: ей дали воды и доставили в медпункт школы. Однако её состояние ухудшилось, и сотрудники учебного заведения вызвали скорую помощь. Несмотря на усилия врачей, девочка скончалась в больнице. По предварительным данным, у неё был порок сердца, но это еще уточняется. Также не исключается, что на состояние ребёнка повлияла жара — в Ульяновской области в этот день температура достигала около +27 градусов.

В понедельник, 1 сентября, в поселке Октябрьский произошла трагедия во время проведения школьной линейки, посвященной Дню знаний. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

Ученица местной школы потеряла сознание. Очевидцы сообщают, что девочке сразу оказали первую помощь: ей дали воды и доставили в медпункт школы. Однако ее состояние ухудшилось, и сотрудники учебного заведения вызвали скорую помощь.

Несмотря на усилия врачей, девочка скончалась в больнице. По предварительным данным, у нее был порок сердца, но это еще уточняется.

Также не исключается, что на состояние ребенка повлияла жара — в Ульяновской области в этот день температура достигала около +27 градусов.