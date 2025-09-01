В Ульяновской области на школьной линейке умерла девочка

В понедельник, 1 сентября, в посёлке Октябрьский произошла трагедия во время проведения школьной линейки, посвящённой Дню знаний. Об этом сообщила «Комсомольская правда». Ученица местной школы потеряла сознание. Очевидцы сообщают, что девочке сразу оказали первую помощь: ей дали воды и доставили в медпункт школы. Однако её состояние ухудшилось, и сотрудники учебного заведения вызвали скорую помощь. Несмотря на усилия врачей, девочка скончалась в больнице. По предварительным данным, у неё был порок сердца, но это еще уточняется. Также не исключается, что на состояние ребёнка повлияла жара — в Ульяновской области в этот день температура достигала около +27 градусов.

