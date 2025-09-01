В Рыбном горело кафе
В понедельник, 1 сентября, жители Рыбного заметили задымление, исходящее от кафе «На углях». Об этом пишет «Рыбное.net». Сообщения с фотографиями инцидента начали активно распространяться в социальных сетях. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Сработала пожарная сигнализация. Информация о пострадавших не поступало, причины происшествия продолжают уточняться.
В понедельник, 1 сентября, жители Рыбного стали свидетелями задымления, исходящего от кафе «На углях». Об этом пишет «Рыбное.net».
Густой дым быстро привлек внимание местных жителей, и сообщения с фотографиями инцидента начали активно распространяться в социальных сетях.
Согласно словам очевидцев, возгорание произошло в угольной зоне заведения. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Вокруг кафе образовались лужи от воды, использованной для ликвидации возгорания. Пожарная сигнализация сработала.
На данный момент информации о пострадавших не поступало, и причины происшествия продолжают уточняться.
Фото: Рыбное.net