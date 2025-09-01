В Рязани запланировали построить высотку
В Московском районе Рязани запланировали построить дом, его высота — до 25 этажей. Высотку разместят на улице Западной, 1. Общая площадь участков, на котором расположат дом от 15 до 25 этажей и двухэтажный паркинг — 7,6 тысяч квадратных метров. Дом будет рассчитан на 633 человека. Также предусмотрено озеленение, детские и спортивные площадки во дворе дома. Инициатор проекта ООО «Актив».
В Московском районе Рязани запланировали построить дом, его высота — до 25 этажей. Об этом стало известно РЗН. Инфо.
Высотку разместят на улице Западной, 1. Общая площадь участков, на котором расположат дом от 15 до 25 этажей и двухэтажный паркинг — 7,6 тысяч квадратных метров. Дом будет рассчитан на 633 человека. Также предусмотрено озеленение, детские и спортивные площадки во дворе дома.
Инициатор проекта ООО «Актив».