В Рязани осудят водителя за наезд на пешехода
В Рязани осудят водителя за наезд на пешехода. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Инцидент случился в феврале 2025 года на улице Промышленной. Легковой автомобиль сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате происшествия пострадавший получил тяжкие травмы.
В отношении виновника ДТП возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.