В Рязани на улице Ленинского Комсомола перекроют движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Временная мера связана с капремонтом участка теплотрассы от дома № 3 в период с 16:00 1 сентября до 23:00 25 октября.
На месте работ установят соответствующие знаки.
Жителей попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.