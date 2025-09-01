В Рязани на улице Кальной произошла серьезная авария
ДТП случилось напротив дома № 9. Там столкнулись две легковушки, обе получили механические повреждения. О пострадавших неизвестно. Судя по кадрам, на место прибыл экипаж ДПС.
В Рязани на улице Кальной произошла серьезная авария. Об этом в понедельник, 1 сентября, сообщил Telegram-канал «Топор. Новости Рязани».
ДТП случилось напротив дома № 9. Там столкнулись две легковушки, обе получили механические повреждения. О пострадавших неизвестно.
Судя по кадрам, на место прибыл экипаж ДПС.