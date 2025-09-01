В России призвали запретить сайты для знакомств

В России предложили запретить приложения для знакомств, пишет «Абзац» со ссылкой на главу проекта по борьбе с коррупцией Виталия Борoдина. По его мнению, такие платформы развращают молодежь, мешают культуре ухаживаний и часто используются в корыстных целях — в том числе мошенниками и преступниками. Он привел пример: мужчина предпочитает платить за встречи вместо ухаживаний. Бородин также сослался на случаи, когда встречи по интернету заканчивались трагически.

По его словам, сложно через такие ресурсы добиться взаимной симпатии. Чаще эти платформы используются в корыстных целях.

«Я считаю, что сайты знакомств нужно запрещать. Как наш коллега, депутат Виталий Милонов, ранее предложил запретить порно в стране. Такие платформы развращают молодежь. У нас юноши сейчас все разучились ухаживать за девушкой. Я недавно спросил молодого человека 30 лет, есть ли у него девушка. А он ответил: „Зачем она мне? За ней надо ухаживать, дарить ей цветы, водить в кафе и ресторан, в театр, в кино. А так, я захожу на сайт для знакомств, даю пять тысяч рублей и ко мне приезжает любая девушка“. Какая же здесь культура? Какие традиционные ценности? Не говоря о том, что на таких сайтах часто сидят мошенники и другие преступники. Сколько было случаев, когда девушка знакомилась с парнем в интернете, шла на свидание и погибала», — заявил Бородин.