Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 01
26°
Втр, 02
16°
Срд, 03
19°
ЦБ USD 80.43 0.1 02/09
ЦБ EUR 94.38 0.33 02/09
Нал. USD 80.15 / 80.99 01/09 18:30
Нал. EUR 93.95 / 95.18 01/09 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
Вчера 16:40
2 640
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
3 621
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
1 183
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 988
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России призвали запретить сайты для знакомств
В России предложили запретить приложения для знакомств, пишет «Абзац» со ссылкой на главу проекта по борьбе с коррупцией Виталия Борoдина. По его мнению, такие платформы развращают молодежь, мешают культуре ухаживаний и часто используются в корыстных целях — в том числе мошенниками и преступниками. Он привел пример: мужчина предпочитает платить за встречи вместо ухаживаний. Бородин также сослался на случаи, когда встречи по интернету заканчивались трагически.

В России предложили запретить приложения для знакомств. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на главу Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина.

По его словам, сложно через такие ресурсы добиться взаимной симпатии. Чаще эти платформы используются в корыстных целях.

«Я считаю, что сайты знакомств нужно запрещать. Как наш коллега, депутат Виталий Милонов, ранее предложил запретить порно в стране. Такие платформы развращают молодежь. У нас юноши сейчас все разучились ухаживать за девушкой. Я недавно спросил молодого человека 30 лет, есть ли у него девушка. А он ответил: „Зачем она мне? За ней надо ухаживать, дарить ей цветы, водить в кафе и ресторан, в театр, в кино. А так, я захожу на сайт для знакомств, даю пять тысяч рублей и ко мне приезжает любая девушка“. Какая же здесь культура? Какие традиционные ценности? Не говоря о том, что на таких сайтах часто сидят мошенники и другие преступники. Сколько было случаев, когда девушка знакомилась с парнем в интернете, шла на свидание и погибала», — заявил Бородин.