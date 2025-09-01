Рязань
Список уличных туалетов в Рязани
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В России подорожали вдвое водительские права
С 1 сентября в России вступают новые тарифы на госпошлины для автовладельцев и желающих получить водительские права, сообщает «Москва 24». Стоимость получения водительского удостоверения увеличится с 2000 до 4000 руб. Регистрация авто: СТС — 1500 руб. (бумага) и 4500 руб. (пластик). ПТС подорожает с 800 до 1200 руб., а номера — с 2000 до 3000 руб. Власти объясняют повышение инфляцией и необходимостью обновления инфраструктуры и цифровых сервисов. Ожидаемый дополнительный доход федерального бюджета — около 28 млрд руб. в год, сообщает «Радиоточка НСН».

С 1 сентября в России вступают в силу новые тарифы на государственные пошлины для автовладельцев и тех, кто планирует получить водительское удостоверение. Как сообщает «Москва 24», изменения затронут выдачу водительских удостоверений, регистрацию транспортных средств, техосмотр и получение номеров.

Одним из самых заметных изменений станет удвоение стоимости получения водительского удостоверения — с 2000 до 4000 рублей. Также подорожает регистрация автомобилей: выдача свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) обойдется в 1500 рублей на бумажном носителе и 4500 рублей на пластике. Стоимость паспорта транспортного средства (ПТС) увеличится с 800 до 1200 рублей, а получение государственных регистрационных знаков (ГРЗ) теперь будет стоить 3000 рублей вместо прежних 2000.

По словам властей, повышение тарифов связано с инфляцией, необходимостью обновления инфраструктуры и улучшения качества предоставляемых услуг. Эти меры позволят модернизировать цифровые платформы, сократить очереди в отделениях и усилить контроль за безопасностью на дорогах. Ожидается, что благодаря нововведениям федеральный бюджет дополнительно получит около 28 миллиардов рублей ежегодно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».