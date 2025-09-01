В России подорожали вдвое водительские права

С 1 сентября в России вступают в силу новые тарифы на государственные пошлины для автовладельцев и тех, кто планирует получить водительское удостоверение. Как сообщает «Москва 24», изменения затронут выдачу водительских удостоверений, регистрацию транспортных средств, техосмотр и получение номеров.

Одним из самых заметных изменений станет удвоение стоимости получения водительского удостоверения — с 2000 до 4000 рублей. Также подорожает регистрация автомобилей: выдача свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) обойдется в 1500 рублей на бумажном носителе и 4500 рублей на пластике. Стоимость паспорта транспортного средства (ПТС) увеличится с 800 до 1200 рублей, а получение государственных регистрационных знаков (ГРЗ) теперь будет стоить 3000 рублей вместо прежних 2000.

По словам властей, повышение тарифов связано с инфляцией, необходимостью обновления инфраструктуры и улучшения качества предоставляемых услуг. Эти меры позволят модернизировать цифровые платформы, сократить очереди в отделениях и усилить контроль за безопасностью на дорогах. Ожидается, что благодаря нововведениям федеральный бюджет дополнительно получит около 28 миллиардов рублей ежегодно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».