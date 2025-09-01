Рязань
В России обновили противопоказания для водителей
Кроме того, вступили в силу новые правила освидетельствования на состояние опьянения. Теперь увеличен интервал между двумя стандартными продувками алкотестером — с 15-20 до 25 минут. Также изменились правила сдачи анализов: мочу на химико-токсикологическое исследование можно будет сдавать в течение получаса после направления. В случае опоздания водителю придется сдавать кровь.