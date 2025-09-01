В России обновили противопоказания для водителей

В России вступил в силу обновленный список противопоказаний и ограничений к управлению автомобилями, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным еще в апреле. Об этом пишет РБК. Новый документ адаптировали в соответствии с переизданием Международной классификации болезней (МКБ-10). Он включает несколько новых пунктов. В частности, в перечень добавили «общие расстройства психологического развития» и «аномалии цветового зрения». Ассистент кафедры административного права и процесса Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Тургунбой Зокиров отметил, что новый список детализирует заболевания, которые могут препятствовать безопасному вождению.

Кроме того, вступили в силу новые правила освидетельствования на состояние опьянения. Теперь увеличен интервал между двумя стандартными продувками алкотестером — с 15-20 до 25 минут. Также изменились правила сдачи анализов: мочу на химико-токсикологическое исследование можно будет сдавать в течение получаса после направления. В случае опоздания водителю придется сдавать кровь.