В России мошенники разработали схему обмана с использованием декларации 3-НДФЛ

В России мошенники разработали новую схему обмана с использованием декларации 3-НДФЛ. Об этом сообщил финансовый маркетплейс «Финуслуги».
Аферисты звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками налоговой службы, и сообщают о якобы существующей задолженности. Они убеждают граждан подать декларацию и просят назвать специальный код для записи на визит в «Финуслуги». На самом деле он дает доступ к финансовым сервисам.
После разговора звонит другой злоумышленник, выдающий себя за сотрудника правоохранительных органов или банка. Он сообщает, что код попал к преступникам, и начались подозрительные операции. Для предотвращения потери денег жертву убеждают перевести средства на «безопасный счет». В «Финуслугах» подчеркнули, что такие предложения всегда являются мошенническими, а «безопасных счетов» не существует.