В России дачники не смогут продать землю без построек

Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
Вчера 16:40
2 639
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
3 621
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
1 183
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 988
В России по новому закону с 1 сентября владельцы дач не смогут продавать участки отдельно от построек и делить дома между собственниками. Запрет касается жилых и садовых домов, гаражей и прочих строений. Ограничено создание садовых участков на землях для сельского хозяйства и в зонах, где садоводство запрещено. Уточнены термины дачного строительства и коллективного садоводства. На дачных территориях запрещён бизнес (коммерческое строительство и платные услуги), но выращивание овощей и фруктов для личных нужд разрешено. За нарушения — штрафы: от 10 тысяч рублей для физлиц и от 100 тысяч рублей для юрлиц.

В России, согласно новому закону, владельцы дач не смогут продавать земельные участки отдельно от построек и делить дома между несколькими собственниками. Этот закон опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу с 1 сентября.

Запрет распространяется на жилые и садовые дома, гаражи и другие постройки. Также вводятся ограничения на создание садовых участков на землях, предназначенных для сельского хозяйства, и в зонах, где нельзя заниматься садоводством. Власти уточнили термины, касающиеся дачного строительства и коллективного садоводства.

Кроме того, закон запрещает ведение бизнеса на территории дачных товариществ, включая строительство коммерческих объектов и предоставление платных услуг. Однако выращивание овощей и фруктов для личных нужд не подлежит ограничению. За нарушение новых правил предусмотрены штрафы: от 10 тысяч рублей для физических лиц и от 100 тысяч рублей для юридических.