В России дачники не смогут продать землю без построек

В России по новому закону с 1 сентября владельцы дач не смогут продавать участки отдельно от построек и делить дома между собственниками. Запрет касается жилых и садовых домов, гаражей и прочих строений. Ограничено создание садовых участков на землях для сельского хозяйства и в зонах, где садоводство запрещено. Уточнены термины дачного строительства и коллективного садоводства. На дачных территориях запрещён бизнес (коммерческое строительство и платные услуги), но выращивание овощей и фруктов для личных нужд разрешено. За нарушения — штрафы: от 10 тысяч рублей для физлиц и от 100 тысяч рублей для юрлиц.

