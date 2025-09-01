В России дачники не смогут продать землю без построек

В России, согласно новому закону, владельцы дач не смогут продавать земельные участки отдельно от построек и делить дома между несколькими собственниками. Этот закон опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу с 1 сентября.
Запрет распространяется на жилые и садовые дома, гаражи и другие постройки. Также вводятся ограничения на создание садовых участков на землях, предназначенных для сельского хозяйства, и в зонах, где нельзя заниматься садоводством. Власти уточнили термины, касающиеся дачного строительства и коллективного садоводства.
Кроме того, закон запрещает ведение бизнеса на территории дачных товариществ, включая строительство коммерческих объектов и предоставление платных услуг. Однако выращивание овощей и фруктов для личных нужд не подлежит ограничению. За нарушение новых правил предусмотрены штрафы: от 10 тысяч рублей для физических лиц и от 100 тысяч рублей для юридических.