У главы Генштаба ВС РФ увидели карту России с Одесской и Николаевской областями
Командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО Валерий Герасимов озвучил итоги весенне-летней кампании 2025 года и рассказал о дальнейших действиях. За его спиной висела карта, на которой южная часть Украины оказалась в составе России, включая Одесскую и Николаевскую области.
Фото: Telegram-канал «Плохие новости 18+".