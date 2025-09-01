Школы и детские сады Рязанской области перевели на новую цифровую платформу

Школы и детские сады Рязанской области перевели на новую цифровую платформу. Об этом сообщило региональное минцифры.

Новый сервис «Образование Рязанской области» заработал с 1 сентября. Он призван упростить и сделать образовательный процесс более прозрачным для детей, учителей и родителей.

На платформе будут размещены электронные портфолио учеников с их достижениями и прогрессом, появится возможность записи на олимпиады, просмотр их результата и подача апелляции. Также в новом мобильном приложении доступен просмотр оценок, заданий и объявлений. Для учителей разработан «Конструктор уроков» и улучшенные отчеты об успеваемости и посещаемости.

Все школы региона уже подключены к сервису «Сферум», который будет интегрирован с национальным мессенджером для более быстрого и безопасного общения между учителями и родителями.

С новым цифровым сервисом также будут работать детские сады и учреждения профессионального образования.