Сбербанк предсказал снижение ключевой ставки до 16% в сентябре
На сентябрьском заседании Центробанка России ожидается снижение ключевой ставки до 16 процентов годовых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова.

По оценкам аналитиков SberCIB Investment Research, на заседании 12 сентября ЦБ может снизить ключевую ставку еще на 200 базисных пунктов, что станет продолжением тенденции по снижению ставок, начатой ранее в этом году. Попов отметил, что текущий уровень ставки в 18 процентов остается высоким, а реальная ставка, скорректированная на инфляцию, близка к историческим максимумам.

Сбербанк фиксирует признаки охлаждения экономики: темпы роста кредитования и денежной массы ниже показателей 2017-2019 годов, когда наблюдалась низкая инфляция. Возникает возможность для дальнейшего снижения ключевой ставки, что может стимулировать потребление и инвестиции.