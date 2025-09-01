Рязанскую организацию оштрафовали за коррупционное нарушение
Рязанскую организацию оштрафовали за коррупционное нарушение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Установлено, что генеральный директор фирмы передал должностному лицу промышленного предприятия незаконное денежное вознаграждение в сумме 87 тысяч рублей с целью продления договорных отношений между организациями.
Прокуратура возбудила дело.
По результатам рассмотрения общество привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.