Рязанские полицейские задержали женщину за мошенничество
В полицию поступило заявление 52-летней рязанки о совершенном в отношении нее мошенничестве. Сотрудники уголовного розыска установили, что потерпевшая имела дело с 40-летней жительницей Владимирской области. Злоумышленницу задержали в Московской области. Возбуждено уголовное дело. Женщину заключили под стражу.
Рязанские полицейские задержали женщину за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
В полицию поступило заявление 52-летней рязанки о совершенном в отношении нее мошенничестве.
Сотрудники уголовного розыска установили, что потерпевшая имела дело с 40-летней жительницей Владимирской области.
Злоумышленницу задержали в Московской области.
Возбуждено уголовное дело. Женщину заключили под стражу.