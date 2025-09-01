Рязань
Итоги года New
Публикации
Рязанцев предупредили об изменениях в расписании пригородных электричек
Рязанцев предупредили об изменениях в расписании пригородных электричек. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Отмечается, что изменения начнутся 2 сентября в связи с работами по модернизации инфраструктуры на двух участках.

2 и 5 сентября на перегоне Листвянка -Перевлес в технологические «окна» с 06:50 до 12:50 будут проходить работы по ремонту пути, а также по модернизации объектов энергообеспечения.

В этот период движение поездов на участке будет осуществляться в реверсивном режиме по 1 пути.

Аналогичные работы будут производиться 9 сентября на перегоне Чучково — Нижнемальцево с 10:00 до 14:00.

Это отразится на расписании ряда электричек, курсирующих междустанциями Рязань-1 и Гавердово, Сасово, Ясаково, а также Шилово — Касимов.