Рязанцев предупредили об изменениях в расписании пригородных электричек

Отмечается, что изменения начнутся 2 сентября в связи с работами по модернизации инфраструктуры на двух участках. 2 и 5 сентября на перегоне Листвянка -Перевлес в технологические «окна» с 06:50 до 12:50 будут проходить работы по ремонту пути, а также по модернизации объектов энергообеспечения. Аналогичные работы будут производиться 9 сентября на перегоне Чучково — Нижнемальцево с 10:00 до 14:00. Это отразится на расписании ряда электричек, курсирующих между станциями Рязань-1 и Гавердово, Сасово, Ясаково, а также Шилово — Касимов.

Рязанцев предупредили об изменениях в расписании пригородных электричек. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Отмечается, что изменения начнутся 2 сентября в связи с работами по модернизации инфраструктуры на двух участках.

2 и 5 сентября на перегоне Листвянка -Перевлес в технологические «окна» с 06:50 до 12:50 будут проходить работы по ремонту пути, а также по модернизации объектов энергообеспечения.

В этот период движение поездов на участке будет осуществляться в реверсивном режиме по 1 пути.

Аналогичные работы будут производиться 9 сентября на перегоне Чучково — Нижнемальцево с 10:00 до 14:00.

Это отразится на расписании ряда электричек, курсирующих междустанциями Рязань-1 и Гавердово, Сасово, Ясаково, а также Шилово — Касимов.