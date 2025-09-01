Рязанцам рассказали правила, которые помогут продлить свежесть букетов

Рязанцам рассказали правила, которые помогут продлить свежесть букетов. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на ассистента кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха Евгению Гладких.

По словам эксперта, добавлять в вазу сладкую газировку или удобрения бесполезно и даже вредно: сахар ускоряет рост микроорганизмов, а избыток минеральных солей обезвоживает ткани.

Не помогают и грубые методы вроде раздавливания стеблей молотком или надрезов крест-накрест.

Оптимальный вариант — косой срез под углом 45° и использование отстоянной водопроводной воды. Каждый день воду нужно менять, вазу мыть, а стебли обновлять прямо под водой, чтобы избежать воздушных пробок. Листья ниже уровня воды стоит удалять: разлагаясь, они становятся источником бактерий.