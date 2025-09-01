Россияне смогут садиться в поезд по биометрии
Россиян проинформируют о запуске опции посадки в поезда дальнего следования по биометрии, как только система будет полностью готова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра транспорта Алексей Шило. Постановление правительства, допускающее применение биометрии при наличии у перевозчика соответствующих технических средств, действует с сентября. В РЖД уточняли, что опция начнет работать позже, а при посадке пассажирам по-прежнему потребуется паспорт.
Россиян проинформируют о запуске опции посадки в поезда дальнего следования по биометрии, как только система будет полностью готова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра транспорта Алексей Шило.
Постановление правительства, допускающее применение биометрии при наличии у перевозчика соответствующих технических средств, действует с сентября. В РЖД уточняли, что опция начнет работать позже, а при посадке пассажирам по-прежнему потребуется паспорт.