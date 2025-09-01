Рязань
Россия и Украина обменяются посылками для пленных военнослужащих
Россия и Украина обменяются посылками для пленных военнослужащих. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на уполномоченную по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

По ее словам, планируется собрать две тысячи посылок для российских пленных, находящихся на территории Украины, и столько же для бойцов ВСУ на российской стороне.

Омбудсмен отметила, что все процедуры должны быть завершены до начала декабря. На данный момент ожидается список российских пленных от украинской стороны.

Москалькова добавила, что ее офис работает в круглосуточном режиме, так как вопросы, связанные с участниками специальной военной операции и их семьями, являются первоочередными.