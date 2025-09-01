Премьер-министр Индии выразил поддержку Путину в украинском конфликте

Индия поддерживает усилия по установлению мира на Украине и призывает к поиску путей для достижения этой цели. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сделал это заявление во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Тяньцзине, пишет URA.ru. Моди подчеркнул, что Индия приветствует все недавние инициативы, направленные на мирное разрешение конфликта, и отметил важность тесного сотрудничества между Индией и Россией для укрепления многополярного миропорядка. Переговоры между Путиным, Моди и председателем КНР Си Цзиньпином прошли перед началом саммита Шанхайской организации сотрудничества. Моди выразил радость от возможности обсудить актуальные вопросы с российским лидером. После встречи Путин и Моди отправились на дальнейшие переговоры в одном автомобиле.

Переговоры между Путиным, Моди и председателем КНР Си Цзиньпином прошли перед началом саммита Шанхайской организации сотрудничества. Моди выразил радость от возможности обсудить актуальные вопросы с российским лидером. После встречи Путин и Моди отправились на дальнейшие переговоры в одном автомобиле — российском лимузине «Аурус».

В рамках своего визита в Китай Путин примет участие в заседаниях саммита ШОС и посетит военный парад, посвященный 80-й годовщине победы Китая над японской оккупацией. Также запланированы отдельные переговоры с Си Цзиньпином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Фото: Роман Наумов / URA.RU