Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
Вчера 16:40
2 636
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
3 619
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
1 183
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 988
Премьер-министр Индии выразил поддержку Путину в украинском конфликте
Индия поддерживает усилия по установлению мира на Украине и призывает к поиску путей для достижения этой цели. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сделал это заявление во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Тяньцзине, пишет URA.ru. Моди подчеркнул, что Индия приветствует все недавние инициативы, направленные на мирное разрешение конфликта, и отметил важность тесного сотрудничества между Индией и Россией для укрепления многополярного миропорядка. Переговоры между Путиным, Моди и председателем КНР Си Цзиньпином прошли перед началом саммита Шанхайской организации сотрудничества. Моди выразил радость от возможности обсудить актуальные вопросы с российским лидером. После встречи Путин и Моди отправились на дальнейшие переговоры в одном автомобиле.

Фото: Роман Наумов / URA.RU