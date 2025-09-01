Почти 40% рязанцев поддержали возврат к 8- и 10-летке в школах

Предложение выдвинул председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко. Результаты опроса показали, что 39% опрошенных рязанцев поддерживают идею возврата к 8- и 10-летнему школьному обучению, в то время как 42% выступают против. Среди родителей школьников поддержка идеи оказалась выше: 43% за, 33% против. Также был выявлен поколенческий разрыв. Молодежь до 35 лет поддерживает идею в меньшей степени (34%), в то время как 35—45-летние — 32%. Большинство респондентов старше 45 лет (56%) высказались за возврат к 8- и 10-летнему обучению. Среди родителей учеников тенденция аналогична: 35% младше 45 лет поддерживают идею, а среди родителей старше 45 лет — 58%.

