Операторы связи «большой четверки» сделают для россиян безграничный доступ к Max
Услуга доступна на тарифах с безлимитным интернетом для мессенджеров. Пользоваться могут абоненты T2, Билайн, Мегафон и МТС. Приложение не будет расходовать основной трафик и не потребует дополнительных затрат.
Операторы связи «большой четверки» сделают для россиян безграничный доступ к Max. Об этом сообщило Минцифры РФ.
Услуга доступна на тарифах с безлимитным интернетом для мессенджеров. Пользоваться могут абоненты T2, Билайн, Мегафон и МТС.
Приложение не будет расходовать основной трафик и не потребует дополнительных затрат.