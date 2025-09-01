На трассе в Рязанском районе при столкновении двух легковушек пострадал ребенок
Отмечается, что авария случилась в воскресенье, 31 августа, на 206-ом километре автодороги М-5 «Урал». 47-летняя рязанка на ВАЗ-2110, по предварительной информации, не выбрала безопасную дистанцию и столкнулась с автомобилем «Лада Гранта». В результате происшествия 11-ти летнему пассажиру первого авто потребовалась помощь медиков. По факту ДТП проводится проверка.
