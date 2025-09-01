На Первомайском проспекте завершились основные ремонтные работы
На Первомайском проспекте подрядная организация успешно завершила ремонт и приступила к подаче теплоносителя. Об этом сообщил Виталий Артемов в своем телеграм-канале. Участок от площади Ленина до улицы Павлова полностью готов, все гидравлические испытания прошли успешно. В связи с этим началась подача горячей воды в жилые дома. Несмотря на завершение основных работ, управляющие компании продолжают решать возникающие проблемы в отдельных квартирах. В настоящее время подрядчик также занимается щебенением трассы и готовится к асфальтировке, а также восстановлению благоустройства на отремонтированном участке.
Фото: Виталий Артемов