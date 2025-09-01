Рязань
На Московском шоссе сбили пешехода
В Рязани, на Московском шоссе, сбили человека. Об этом сообщили в телеграм-канале «Подслушано в Рязани». По словам подписчиков канала, пешехода сбили у поста ДПС рядом с селом Тюшево. Уточняется, что пострадавший лежал без сознания, его увезла скорая помощь. По данным сервиса Яндекс. Карты, на данном участке дороги собирается пробка.

В Рязани, на Московском шоссе, сбили человека. Об этом сообщили в телеграм-канале «Подслушано в Рязани».

По словам подписчиков канала, пешехода сбили у поста ДПС рядом с селом Тюшево.

Уточняется, что пострадавший лежал без сознания, его увезла скорая помощь.

По данным сервиса Яндекс. Карты, на данном участке дороги собирается пробка.

Фото: Скриншот из Яндекс. Карт