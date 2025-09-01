Рязань
Губернатор Павел Малков: День знаний — праздник абсолютно для всех
Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил торжественную линейку в школе № 58. Он приветствовал учеников, учителей и родителей и отметил, что 1 сентября остается праздником в любом возрасте.

День знаний — праздник абсолютно для всех. Об этом губернатор Рязанской области Павел Малков сказал на торжественной линейке в школе № 58, которую он посетил 1 сентября.

Малков приветствовал учеников, учителей и родителей. Он отметил, что 1 сентября остается праздником в любом возрасте.

«День знаний — праздник абсолютно для всех. Мы все помним свои школьные годы, своих любимых преподавателей и любимые уроки. Ваша школа в этом году серьезно обновилась, выглядит очень здорово, нарядно. Провели капитальный ремонт, закупили новое оборудование, территорию привели в порядок — просто приятно посмотреть. Надеюсь, что ученики старших классов оценят оснащение классов, в том числе кабинетов труда и Основ безопасности и защиты Родины», — сообщил он.

В 2025 году в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» выполнен капитальный ремонт здания и оснащение школы № 58 на общую сумму 107,2 млн рублей.

Губернатор осмотрел отремонтированные помещения, ознакомился с оборудованием кабинета Основ безопасности и защиты Родины.

Комментируя обустройство электронного тира в школе, Павел Малков дал поручение подобрать для него более просторное помещение. Кроме того, он добавил, что есть планы оборудовать такими тирами еще несколько общеобразовательных учреждений в регионе.

Глава региона отметил, что в организации патриотической работы школа № 58 является примером. В ней создан музей боевой славы, работают кадетские объединения, налажено активное сотрудничество с центральным музеем Великой Отечественной войны, Рязанским училищем ВДВ. В новом учебном году сформирована первая кадетская десантная группа, где школьники будут изучать основы военного дела.