Госжилинспекция нашла нарушения в работе рязанских УК
Госжилинспекция нашла нарушения в работе рязанских УК. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
