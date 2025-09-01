Фотоловушка Окского заповедника засняла медведя в Рязанской области
«Мы уже начали переживать за нашего мишку — давненько он не показывался на фотоловушки. И вот — явился! Прошел по одной из проезжих дорог в центральной части заповедника. Наверное, пришел помогать инспекторам ловить нарушителей, которые норовят проникнуть в „ядро“ заповедника для сбора грибов», — написала старший научный сотрудник Надежда Панкова.
Фотоловушка Окского заповедника засняла медведя в Рязанской области. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.
