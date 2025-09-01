Четыре улицы Рязани остались без воды 1 сентября
В понедельник, 1 сентября, по ряду улиц в Рязани отключили холодное водоснабжение. Об этом сообщили на сайте Водоканала.
С 9:00 до 12:00 воды не будет по адресам:
- Касимовское шоссе 38, 38 (ГБУ РО ГКССМП), 38 корп.1, 42, 42 (ГАУ ДПО Учебный центр МТСЗН РО), 42 корп.1;
- Новоселов 15, 15 корп.1, 17, 17 (МБУК ЦБС г. Рязани / Библиотека-филиал № 12), 17 корп.2, 19, 19 корп.1;
- Советской Армии 1/34, 3, 3 корп.1, 5, 5 (МБУДО ЦДТ Октябрьский), 5 корп.1, 5 корп.2, 7, 7 (МБУ СШ Вымпел), 7 (МБУДО СД (Ю) ТТ Мечта), 7 корп. 1 (МБУК ЦСДБ города Рязани / филиал № 3), 7 корп.1;
- Тимакова 12 корп.1