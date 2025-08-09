В Рыбновском районе прошел военно-исторический фестиваль «Битва на Воже»
В селе Глебово Городище Рыбновского района прошел XXII военно-исторический фестиваль «Битва на Воже». Об этом 9 августа сообщает ИД «Пресса».
