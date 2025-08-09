В Рыбновском районе прошел военно-исторический фестиваль «Битва на Воже»

На фестивале выступил клуб исторической реконструкции «Белая Рысь». Конники и пешие представили эпизоды боя, рассказали о принципах обороны, напомнили об исторических событиях, предшествовавших битве на Воже, воссоздали эпизод сражения.