В Рязанской области стартовал фестиваль «Небо России»

Стартовал фестиваль воздухоплавания «Небо России», который проходит с 8 по 10 августа. Площадка находится на берегу Спасского затона реки Оки, в 60 километрах от Рязани. Координаты: 54.402255, 40.339199. В первый день фестиваля, 8 августа, прошло «вечернее свечение». В субботу, 9 августа, площадка будет работать с 12:00 до 22:00. Для гостей представят культурно-развлекательную программу. Также ожидается «вечернее свечение» шаров.

С подробной программой на 9 августа можно ознакомиться по ссылке .

Фото и видео: официальный Telegram-канал Федерации воздухоплавания Рязанской области

Возрастное ограничение — 0+