В Рязанской области пропали Анна и Александр Молодчиковы

Местонахождение мужчины и женщины неизвестно с 8 августа 2025 года. Приметы 81-летней Анны: рост — 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы — седые, глаза — голубые. Одежда: темно-коричневая куртка, серо-белая кофта, коричневые штаны, бордовые тапочки. Приметы 75-летнего Александра: рост — 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы — седые, глаза — зеленые. Одежда: синий пиджак, синяя или серая рубашка, черные брюки, черные туфли. Любую информацию о пропавших попросили сообщать по телефонам: 112, 8 (800) 700-54-52.