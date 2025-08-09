Рязань
В Рязанской области пропали Анна и Александр Молодчиковы
В поселке Рязанские Сады Старожиловского района пропали Анна и Александр Молодчиковы. Об этом в соцсетях сообщил ПСО «ЛизаАлерт».

Местонахождение мужчины и женщины неизвестно с 8 августа 2025 года.

Приметы 81-летней Анны: рост — 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы — седые, глаза — голубые.

Одежда: темно-коричневая куртка, серо-белая кофта, коричневые штаны, бордовые тапочки.

Приметы 75-летнего Александра: рост — 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы — седые, глаза — зеленые.

Одежда: синий пиджак, синяя или серая рубашка, черные брюки, черные туфли.

Любую информацию о пропавших попросили сообщать по телефонам: 112, 8 (800) 700-54-52.