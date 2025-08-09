В Рязанской области пройдут рейды ГАИ
В субботу, 9 августа, сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области проведут на территории региона комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей мототранспортных средств.
В Рязанской области пройдет рейд ГАИ «Мотоцикл». Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства в соцсетях.
