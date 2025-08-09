В Рязанской области мужчина хотел зарезать мать

В Ряжске мужчина хотел зарезать мать. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба УМВД по региону.

По предварительной информации полиции, 33-летний мужчина нигде не работал и выпивал. Злоумышленник попросил у женщины денег на спиртное. Она отказала и упрекнула сына в неподобающем поведении.

Мужчина взял кухонный нож и пригрозил зарезать женщину. Она выбежала на улицу и позвонила в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет тюрьмы.