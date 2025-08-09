В Рязани произошло серьезное ДТП
Авария случилась на Московском шоссе. Столкнулись две легковушки. Отмечается, что у «семерки» разбита передняя часть, второй автомобиль почти перевернулся на бок. На месте происшествия работает полиция. Официальная информация уточняется.
