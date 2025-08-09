Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 10
23°
Пнд, 11
21°
Втр, 12
23°
ЦБ USD 79.78 0.4 09/08
ЦБ EUR 92.88 0.22 09/08
Нал. USD 81.10 / 79.80 09/08 08:03
Нал. EUR 94.06 / 95.05 09/08 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
887
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 331
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 355
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 739
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани произошло серьезное ДТП
Авария случилась на Московском шоссе. Столкнулись две легковушки. Отмечается, что у «семерки» разбита передняя часть, второй автомобиль почти перевернулся на бок. На месте происшествия работает полиция. Официальная информация уточняется.

В Рязани произошло серьезное ДТП. Об этом 9 августа сообщили в соцсетях.

Авария случилась на Московском шоссе. Столкнулись две легковушки. Отмечается, что у «семерки» разбита передняя часть, второй автомобиль почти перевернулся на бок.

На месте происшествия работает полиция.

Официальная информация уточняется.