В Рязани произошло серьезное ДТП

Авария случилась на Московском шоссе. Столкнулись две легковушки. Отмечается, что у «семерки» разбита передняя часть, второй автомобиль почти перевернулся на бок. На месте происшествия работает полиция. Официальная информация уточняется.