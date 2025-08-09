В Рязани произошла авария, на месте работает реанимация
ДТП произошло возле кинотеатра «Октябрь». Столкнулись две легковушки. На месте происшествия работает реанимация. Данные о пострадавших и подробности уточняются.
