В Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз»
По словам очевидцев, вечером в субботу, 9 августа, в ТЦ сработала пожарная сигнализация. Посетителей попросили покинуть здание. На данный момент людей начали запускать. Официальная информация уточняется.
В Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз». Об этом сообщили в Telegram-канале «Рязанский комментатор».
По словам очевидцев, вечером в субботу, 9 августа, в ТЦ сработала пожарная сигнализация. Посетителей ТЦ попросили покинуть здание.
На данный момент людей начали запускать.
Официальная информация уточняется.
Позже в МЧС сообщили, что в ТЦ ложно сработала пожарная сигнализация.
Фото: Telegram-канал «Рязанский комментатор»