В Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз»

По словам очевидцев, вечером в субботу, 9 августа, в ТЦ сработала пожарная сигнализация. Посетителей попросили покинуть здание. На данный момент людей начали запускать. Официальная информация уточняется.

Позже в МЧС сообщили, что в ТЦ ложно сработала пожарная сигнализация.

Фото: Telegram-канал «Рязанский комментатор»