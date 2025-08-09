В многоквартирном доме в Рязани случился пожар
Информация о пожаре на улице Электрозаводской поступила 7 августа в 00:52. В тушении многоквартирного дома участвовали 10 человек, три единицы техники. Огнем повреждена квартира на площади два квадратных метра. Пострадавших нет.
В многоквартирном доме в Рязани случился пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в соцсетях.
Информация о пожаре на улице Электрозаводской поступила 7 августа в 00:52.
В тушении многоквартирного дома участвовали 10 человек, три единицы техники.
Огнем повреждена квартира на площади два квадратных метра.
Пострадавших нет.