В многоквартирном доме в Рязани случился пожар

В многоквартирном доме в Рязани случился пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в соцсетях.

Информация о пожаре на улице Электрозаводской поступила 7 августа в 00:52.

В тушении многоквартирного дома участвовали 10 человек, три единицы техники.

Огнем повреждена квартира на площади два квадратных метра.

Пострадавших нет.